مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية وسط خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 11:02
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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 18884 واكثر من 55000 جريح في غزة والضفة الغربية المحتلة
كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية وانقطاع التيار الكهربائي في بيت شيمش
المتحدث باسم كتائب القسام: تمكن مجاهدونا خلال الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية في محاور القتال كافة
أبو عبيدة: جيش العدو هو الذي يتفكك وليس كتائب القسام وما يعلنون عنه من أعداد القتلى والاصابات غير حقيقي
أبو عبيدة: أيدي مجاهدينا ما زالت على الزناد والتحامهم مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون نقطة الجرداح وموقع الراهب بصواريخ بركان وموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية: 11 مستشفى فقط في غزة تقدم خدمات طبية محدودة لسكان القطاع
المقاومة الإسلامية تستهدف جنود العدو في ثكنة ميتات ومحيط ثكنة راميم وشرق موقع حانيتا وحرج شتولا (طربيخا المحتلة)
المقاومة الإسلامية تزف على طريق القدس الشهيد حسين عيسى من بلدة ميس الجبل والشهيد حمد يوسف من بلدة عين بعال في جنوب لبنان
نسور الزوبعة-الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي يزف شهيده وسام سليم الذي ارتقى في جنوب لبنان على طريق فلسطين
كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مستوطنتي أوفكيم ومفتاحيم
كتائب القسام تستهدف غرفة القيادة الميدانية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون
سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات للعدو بقذائف "التاندوم" والـRPG في شمال قطاع غزة وأجهزنا على جنديين داخل أحد المنازل
استشهاد الزميل مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة وإصابة مراسلها وائل الدحدوح خلال تغطية العدوان الصهيوني في خانيونس
المتحدث باسم الجيش العدو: حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ وتفكيكها يحتاج إلى الكثير من الوقت
قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف الخيام ومركبا وحولا ومحيبيب وبليدا وعيترون وكونين وعيتا الشعب والناقورة وطيرحرفا ومجدلزون
بيان مسيرات اليمن: نبارك قرار منع مرور السفن من وإلى الموانئ المحتلة حتى إدخال الاحتياج الكامل لإخواننا في غزة وفلسطين
لبنان: مجلس النواب يمدد استثنائيا لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية من رتبة لواء وعماد لمدة سنة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية وسط خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 38 mins
16 December، 2023
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