قائد لواء غولاني الصهيوني الأسبق : اللواء خسر ربع قوته المقاتلة في معارك غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 11:02

قائد لواء غولاني الصهيوني الأسبق : اللواء خسر ربع قوته المقاتلة في معارك غزة

منذ 52 mins 16 December، 2023
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