قوات الاحتلال تواصل قـصـفها العنيف على الأحياء الشرقية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 04:08

قوات الاحتلال تواصل قـصـفها العنيف على الأحياء الشرقية في غزة

منذ 2 ساعة 16 December، 2023
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