إعلام العدو: مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء غولاني وإصابة ضابطين وجنديين آخرين في المعارك بجنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 09:54
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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 18884 واكثر من 55000 جريح في غزة والضفة الغربية
سرايا القدس: بعملية مشتركة مع القسام تمكنا من ايقاع 6 جنود بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا به في حي الشجاعية
كتائب القسام: خلال 72 ساعة الماضية تم تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جنديا واستهداف مقرات وغرف قيادة ميدانية للاحتلال
القوات المسلحة اليمنية: سنمنع عبور السفن الى الموانئ الاسرائيلية حتى يتم ادخال ما يحتاجه اخواننا في غزة من غذاء ودواء
سرايا القدس: تمكنا في عملية مشتركة مع القسام من قصف تجمعات العدو في محاور التوغل شرق خانيونس وتم ايقاع اصابات
كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة شمال غرب مدينة غزة
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال دمر المولدات الكهربائية التابعة لمستشفى كمال عدوان لضمان عدم إعادة تشغيله
مستشفى "سوروكا" الصهيوني: استقبلنا خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 جنديا مصابا جراء المعارك في غزة بينهم 8 بحالة خطيرة
مسؤول في البنتاغون: القوات الاميركية في سوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوما بالصواريخ والمسيرات منذ بداية طوفان الاقصى
المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالاسلحة المناسبة
المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالاسلحة المناسبة
الشيخ قاسم: لا يحمينا مجلس الامن ولا الدول الكبرى وسلاحنا فقط هو الذي يحمينا ومقاومتنا هي التي تحقق الحماية والانتصار
مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني بعد ادخال تعديلات على بعض بنوده
القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة للكيان الصهيوني
القوات المسلحة اليمنية: عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية
القوات المسلحة اليمنية: نجحت قواتنا في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الاسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية
إعلام العدو: مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء غولاني وإصابة ضابطين وجنديين آخرين في المعارك بجنوب قطاع غزة
منذ 10 mins
15 December، 2023
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