شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمدرسة في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 09:54

شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمدرسة في خانيونس بغزة

منذ 2 ساعة 15 December، 2023
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