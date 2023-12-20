سرايا القدس: خضنا صباح اليوم اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو بالأسلحة الرشاشة واستهدفنا آلية عسكرية بقذيفة “التاندوم” وأوقعنا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 20:36

سرايا القدس: خضنا صباح اليوم اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو بالأسلحة الرشاشة واستهدفنا آلية عسكرية بقذيفة “التاندوم” وأوقعنا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ

منذ 4 weeks 22 November، 2023
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