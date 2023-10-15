مكتب نتنياهو: قتل أكثر من 1400 شخص في هجوم 7 اكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 21:14

مكتب نتنياهو: قتل أكثر من 1400 شخص في هجوم 7 اكتوبر

منذ 9 mins 15 October، 2023
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