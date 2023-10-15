جيش الاحتلال: أبلغنا عائلات 155 إسرائيليًا أن أبناءهم أسرى لدى حماس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 21:16

جيش الاحتلال: أبلغنا عائلات 155 إسرائيليًا أن أبناءهم أسرى لدى حماس في غزة

منذ 12 mins 15 October، 2023
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