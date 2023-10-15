‫الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي: اذا سعى الكيان الصهيوني إلى ‫تعويض فشله بمواصلة جرائمه فإن أبعاد التطورات ستتسع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 21:16

‫الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي: اذا سعى الكيان الصهيوني إلى ‫تعويض فشله بمواصلة جرائمه فإن أبعاد التطورات ستتسع

منذ 1 ساعة 15 October، 2023
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