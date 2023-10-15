‫الناطق بإسم سرايا القدس أبو حمزة: لا زالت المقاومة تمطر ‫الحشودات العسكرية والمستوطنات بالصواريخ والقذائف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 19:46

‫الناطق بإسم سرايا القدس أبو حمزة: لا زالت المقاومة تمطر ‫الحشودات العسكرية والمستوطنات بالصواريخ والقذائف

منذ 19 mins 15 October، 2023
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