العدو الاسرائيلي يطلب من جميع المستوطنين الصهاينة حتى 2 كلم من الحدود مع لبنان الدخول للملاجئ وعدم الخروج منها إطلاقا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 18:14

العدو الاسرائيلي يطلب من جميع المستوطنين الصهاينة حتى 2 كلم من الحدود مع لبنان الدخول للملاجئ وعدم الخروج منها إطلاقا

منذ 11 mins 15 October، 2023
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