المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان الصهيوني على غزة وتقصف مناطق الإحتلال وتحشدات جنوده في الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 18:14

المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان الصهيوني على غزة وتقصف مناطق الإحتلال وتحشدات جنوده في الأراضي المحتلة

منذ 15 mins 15 October، 2023
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