وقفة في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل إسنادا لغزة والمقاومة وتنديدا بجرائم العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 18:14

وقفة في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل إسنادا لغزة والمقاومة وتنديدا بجرائم العدو الاسرائيلي

منذ 30 mins 15 October، 2023
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