سرايا القدس تعلن قصفها مواقع جيش العدو الاسرائيلي في “إيرز والنصب التذكاري ودوغيت ونير عام” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 16:42

سرايا القدس تعلن قصفها مواقع جيش العدو الاسرائيلي في “إيرز والنصب التذكاري ودوغيت ونير عام” بقذائف الهاون

منذ 39 mins 15 October، 2023
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