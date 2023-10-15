كتائب القــسام تكشف عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم، وهي قذيفة ترادفية ذات قدرة تدميريةٍ عالية ودخلت الخدمة خلال معركة “طوفان الاقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 16:42

كتائب القــسام تكشف عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم، وهي قذيفة ترادفية ذات قدرة تدميريةٍ عالية ودخلت الخدمة خلال معركة “طوفان الاقصى”

منذ 57 mins 15 October، 2023
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