سرايا القدس تعلن قصف تجمعات للعدو الاسرائيلي في كفار سعد وعلوميم بالصواريخ وقذائف الهاون ضمن معركة “طوفان الأقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 16:42

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات للعدو الاسرائيلي في كفار سعد وعلوميم بالصواريخ وقذائف الهاون ضمن معركة “طوفان الأقصى”

منذ 51 mins 15 October، 2023
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