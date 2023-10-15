‫إعلام العدو: الطلب من سكان مستوطنات يفتاح والمنارة ومرغليوت ‫وراموت نفتالي في الجليل الأعلى الدخول إلى الأماكن المحصنة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 15:10

‫إعلام العدو: الطلب من سكان مستوطنات يفتاح والمنارة ومرغليوت ‫وراموت نفتالي في الجليل الأعلى الدخول إلى الأماكن المحصنة 

منذ 31 mins 15 October، 2023
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