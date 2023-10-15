‫وزارة الصحة في غزة: نحصي كل 5 دقائق شهيد جراء القصف ‫الصهيوني المتواصل على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 15:10

‫وزارة الصحة في غزة: نحصي كل 5 دقائق شهيد جراء القصف ‫الصهيوني المتواصل على القطاع

منذ 53 mins 15 October، 2023
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