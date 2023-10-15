الزوارق الحربية الصهيونية تقصف شواطئ خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 13:40
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الزوارق الحربية الصهيونية تقصف شواطئ خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة
منذ 8 mins
15 October، 2023
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طوفان الأقصى
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