‫الزوارق الحربية الصهيونية تقصف شواطئ خانيونس ورفح جنوب قطاع ‫غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 13:40

‫الزوارق الحربية الصهيونية تقصف شواطئ خانيونس ورفح جنوب قطاع ‫غزة 

منذ 8 mins 15 October، 2023
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