‫كتائب القسام تقصف تجمعات لقوات العدو قرب رعيم ومجمع مفتاحيم ‫ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 13:38

‫كتائب القسام تقصف تجمعات لقوات العدو قرب رعيم ومجمع مفتاحيم ‫ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة 

منذ 27 mins 15 October، 2023
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