المتحدث باسم جيش الاحتلال: وجّهنا لسكان غزة تحذيرات كافية وحان وقت مغادرتهم جنوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 06:02

المتحدث باسم جيش الاحتلال: وجّهنا لسكان غزة تحذيرات كافية وحان وقت مغادرتهم جنوبا

منذ 60 mins 15 October، 2023
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