مراسل المنار: تجدد القصف المعادي على المناطق الحدودية بمحيط مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 17:48

مراسل المنار: تجدد القصف المعادي على المناطق الحدودية بمحيط مزارع شبعا

منذ 5 mins 14 October، 2023
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