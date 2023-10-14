نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوجه تحية إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة

توجه عبدالحكيم جمال عبد الناصر من القاهرة بالتحية إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة، مؤكداً بأنها أعادت الحياة والأمل لأمتنا العربية، في يوم السابع من أكتوبر المجيد، والتي أثبتت مقولة الزعيم جمال عبدالناصر: “إن الذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا فى النصر، أما الذين لا يقاتلون فلا ينتظروا شيئا سوى القتل”، وإنكم فعلا أنبل ظاهرة إنسانية.

وقال إن “الأمة التي يعرف رجالها كيف يموتون من أجل الأرض والعرض والكرامة هي أمة جديرة بالحياة”. ووجه “تحية للمقاومة الفلسطينية العظيمة وتحية لكل الشرفاء الذين يقفون مع هذه القضية المشروعة العادلة”.

المصدر: بريد الموقع