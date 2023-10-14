طوفان الاقصى | غزة في اليوم الثامن… العدو يُلاحق الفلسطينيين الى الأماكن الآمنة

في اليوم الثامن من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق ثلاث قوافل للمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول لجنوب وادي غزة بحسب طلب جيش الاحتلال.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، هذه المجزرة خلفت حتى اللحظة وفي حصيلة أولية 70 شهيدًا جلّهم أطفال ونساء وأكثر من 200 إصابة.

حركة “حماس” أكدت في بيان لها اليوم أن مجزرة الاحتلال ضد عائلات نزحت تحت القصف جريمة نكراء، مشددة على أنها لن تزيد شعبنا إلا تمسّكًا بأرضه.

وأشارت الى أن المجزرة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة الصامد، وراح ضحيتها 70 شهيدًا تكشف مدى كذبه وتضليله وخداعه، ولفتت إلى أنها جاءت بعد الدعوات المشبوهة التي أطلقها من أجل خروج أهلنا من بيوتهم، فجاء استهدافهم المباشر بارتكابه جريمة نكراء ستبقى شاهدة على إرهابه وعدوانه.

وقالت إن هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، مع التواطؤ والانحياز الأمريكي والغربي، وسياسة ازداوجية المعايير في تعاملهم مع قضيتنا العادلة وحقوق شعبنا المشروعة، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الذي يقف متلاحماً مع مقاومته، رافضاً كل أشكال النزوح والتهجير من أرضه.

بالموازاة، أكد مستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة أنّه تمّ تهديد المستشفى بالإخلاء من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُشيرًا إلى أنّ التهديد يأتي في الوقت الذي تعجّ فيه أقسام المرضى بالمصابين مِن جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل، ولافتًا إلى أنّ طواقمه الطبية تقدم خدمة الولادة كل نص ساعة.

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المصدر: مواقع