طيران الاحتلال الحربي يستهدف بكثافة محيط شمال غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 04:06

طيران الاحتلال الحربي يستهدف بكثافة محيط شمال غرب مدينة غزة

منذ 23 mins 14 October، 2023
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