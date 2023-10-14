حركة حماس: نثمن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان والحصار على غزة ونرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 01:02

حركة حماس: نثمن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان والحصار على غزة ونرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان

منذ 7 mins 14 October، 2023
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