‫اعلام العدو: سماع دوي انفجارات في منطقة “تل ابيب” الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 23:30

‫اعلام العدو: سماع دوي انفجارات في منطقة “تل ابيب” الكبرى

منذ 31 mins 13 October، 2023
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