دوي صفارات الانذار في اللد والرملة ومطار بن غوريون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 20:28

دوي صفارات الانذار في اللد والرملة ومطار بن غوريون

منذ 7 mins 13 October، 2023
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