‫70 شهيداً وأكثر من 200 اصابة جراء استهداف الاحتلال لشاحنات ‫ومركبات تنقل النازحين من شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 20:26

‫70 شهيداً وأكثر من 200 اصابة جراء استهداف الاحتلال لشاحنات ‫ومركبات تنقل النازحين من شمال غزة

منذ 19 mins 13 October، 2023
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