اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ على تل ابيب وسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في منطقة ‫”رحوفوت” جنوب تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 17:24

اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ على تل ابيب وسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في منطقة ‫”رحوفوت” جنوب تل أبيب

منذ 8 mins 13 October، 2023
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