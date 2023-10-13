قصف مدفعي صهيوني طاول اطراف علما الشعب الحدودية جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية وسط تحليق للطيران المعادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 17:24

قصف مدفعي صهيوني طاول اطراف علما الشعب الحدودية جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية وسط تحليق للطيران المعادي

منذ 28 mins 13 October، 2023
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