‫استشهاد 1799 مواطنا فلسطينيا بينهم 583 طفلا و351 سيدة ‫واصابة 7388 بجراح مختلفة بينهم 1900 طفل و1185 سيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 17:24

‫استشهاد 1799 مواطنا فلسطينيا بينهم 583 طفلا و351 سيدة ‫واصابة 7388 بجراح مختلفة بينهم 1900 طفل و1185 سيدة

منذ 32 mins 13 October، 2023
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