كتائب القسام في جنين: يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة تستهدف الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 15:52

كتائب القسام في جنين: يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة تستهدف الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة لجنين

منذ 8 mins 13 October، 2023
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