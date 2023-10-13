‫أبو عبيدة: لا يزال في جعبتنا الكثير من المفاجآت في الساعات ‫القادمة والهجرة في قاموسنا ليست واردة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 14:20

‫أبو عبيدة: لا يزال في جعبتنا الكثير من المفاجآت في الساعات ‫القادمة والهجرة في قاموسنا ليست واردة 

منذ 12 mins 13 October، 2023
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