‫الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون ‫بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات في الكواليس  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 14:18

‫الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون ‫بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات في الكواليس 

منذ 15 mins 13 October، 2023
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