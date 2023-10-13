بالصور | جيش الاحتلال الاسرائيلي يدمر مربعات سكنية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 09:46

بالصور | جيش الاحتلال الاسرائيلي يدمر مربعات سكنية في غزة

منذ 22 mins 13 October، 2023
دمار غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

غزة1

غزة 2

غزة 3

المصدر: موقع المنار

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