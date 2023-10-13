‫100 شهيد وعشرات المصابين في أقل من ساعتين من جراء العدوان  ‫الصهيوني المتواصل على غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 05:10

‫100 شهيد وعشرات المصابين في أقل من ساعتين من جراء العدوان  ‫الصهيوني المتواصل على غزة 

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة