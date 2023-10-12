كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس التي ادت الى اصابة العديد من جنود الاحتلال وتنعى المناضل خالد محتسب منفذ العملية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 23:04

كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس التي ادت الى اصابة العديد من جنود الاحتلال وتنعى المناضل خالد محتسب منفذ العملية

منذ 17 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة