‫25 شهيدا وعشرات الجرحى باستهداف الطيران الحربي منزل عائلة ‫حلاوة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 23:04

‫25 شهيدا وعشرات الجرحى باستهداف الطيران الحربي منزل عائلة ‫حلاوة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 22 mins 12 October، 2023
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