البيت الأبيض: نشارك إسرائيل المعلومات الاستخباراتية على ‫أعلى مستوى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 21:32

البيت الأبيض: نشارك إسرائيل المعلومات الاستخباراتية على ‫أعلى مستوى

منذ 31 mins 12 October، 2023
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