سرايا القدس تستهدف مدينة عسقلان المحتلة وزيكيم برشقة صاروخية كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 20:00

سرايا القدس تستهدف مدينة عسقلان المحتلة وزيكيم برشقة صاروخية كبيرة

منذ 9 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة