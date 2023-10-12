معلومات للموقع: الوزير بيرم قدم مداخلة نارية داخل مجلس الوزراء ادان فيها المذبحة في غزة ومن يغطيها واكد على دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 18:30

معلومات للموقع: الوزير بيرم قدم مداخلة نارية داخل مجلس الوزراء ادان فيها المذبحة في غزة ومن يغطيها واكد على دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه

منذ 6 mins 12 October، 2023
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