ابو عبيدة: معركة طوفان الأقصى بدأت من حيث انتهت معركة سيف القدس عام 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 18:30

ابو عبيدة: معركة طوفان الأقصى بدأت من حيث انتهت معركة سيف القدس عام 2021

منذ 6 mins 12 October، 2023
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