أبو عبيدة: لقد خرجنا إلى معركة طوفان الأقصى ونحن لا نشك بالتوفيق الإلهي لنا وكان توفيق الله كبيرا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 18:28

أبو عبيدة: لقد خرجنا إلى معركة طوفان الأقصى ونحن لا نشك بالتوفيق الإلهي لنا وكان توفيق الله كبيرا

منذ 9 mins 12 October، 2023
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