إعلام العدو: إطلاق صاروخي باتريوت في أجواء مدينة صفد شمال البلاد نتيجة إنذار خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 16:58

إعلام العدو: إطلاق صاروخي باتريوت في أجواء مدينة صفد شمال البلاد نتيجة إنذار خاطئ

منذ 20 mins 12 October، 2023
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