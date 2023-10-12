كتائب القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 16:56

كتائب القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

منذ 23 mins 12 October، 2023
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