إعلام العدو: بيانات رسمية تؤكد وجود نحو 500 قتيل “إسرائيلي” لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 16:56

إعلام العدو: بيانات رسمية تؤكد وجود نحو 500 قتيل “إسرائيلي” لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن

منذ 35 mins 12 October، 2023
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