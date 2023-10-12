العلاقات الإعلامية في حزب الله تستنكر القتل المتعمد للاعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل وقائع العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 13:52

العلاقات الإعلامية في حزب الله تستنكر القتل المتعمد للاعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل وقائع العدوان على غزة

منذ 38 mins 12 October، 2023
العدوان على الصحافيين في غزة
لبنان

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عدد ‏من المراكز الإعلامية والصحفية في غزة ومن بينها مكتبَي قناة العالم و”برس تي ‏في”، وتستنكر بشدة القتل المتعمد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني ‏في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.‏

وقالت في بيان لها:”إن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ‏ولن تثنيهم عن مواصلة بث الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر ‏التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء”.‏

وتابع”إننا نعلن تضامننا مع الأخوة في قناتَي العالم و”برس تي في” ومع كل الزملاء ‏الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها، ونتقدم منهم ‏بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبطال، ونسأل الله الشفاء للجرحى والسلامة ‏لكل الإعلاميين الأوفياء”. ‏

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله

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