‫الرئيس الإيراني: سنواصل دعم المقاومة الفلسطينية بكل قوة  ‫ونفتخر بذلك وجبهة المقاومة حققت في الأيام الأخيرة انتصارات عظيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 12:22

‫الرئيس الإيراني: سنواصل دعم المقاومة الفلسطينية بكل قوة  ‫ونفتخر بذلك وجبهة المقاومة حققت في الأيام الأخيرة انتصارات عظيمة

منذ 29 mins 12 October، 2023
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