الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: النظام الصهيوني لا  ‫يواجه الشباب الفلسطينيين بل يلقي صواريخه على الشعب الأعزل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 12:22

الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: النظام الصهيوني لا  ‫يواجه الشباب الفلسطينيين بل يلقي صواريخه على الشعب الأعزل

منذ 30 mins 12 October، 2023
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